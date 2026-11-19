A través de Instagram, el hijo del cantante nacional lamentó no haber podido decirle adiós por última vez. “Viviré para siempre con esta sensación amarga de arrepentimiento”, señaló.

Leo Méndez Jr. compartió una emotiva despedida dedicada a su abuela, María Alcayaga, madre de DJ Méndez, quien falleció el pasado lunes a los 77 años.

A través de Instagram, el joven lamentó no haber podido decirle adiós y recordó el tiempo que pasó con ella en Chile. “No tengo fotos contigo. No me pude despedir”, partió diciendo en una historia.

“No hice muchas cosas bien contigo… La última vez que tengo recuerdos contgo fue la última vez que estuve en Chile, años atrás”, agregó.

“Espero y le ruego a Diosito que me guarde otra oportunidad para la vida después de esta y me deje hacer las cosas bien contigo esa vez”, añadió.

Luego, expresó su arrepentimiento por no haberla llamado más seguido. “Viviré para siempre con esta sensación amarga de arrepentimiento en mí” , señaló.





La despedida de Leo Méndez Jr. a su abuela

El hijo de DJ Méndez también destacó el legado que dejó su abuela. “Dejaste un legado tras tuyo insuperable, mami…! Una familia tremenda”, escribió.

“Ver la tristeza y vacío que quedó en la familia tras tu partida me dejó paralizado“, agregó.

“Besos al cielo mami mía, te llevaré por siempre en mi corazón y recuerdos. Espero hayas encontrado paz después de tu larga lucha…”, añadió antes de cerrar con un “te amo para siempre”.