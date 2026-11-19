El rector Pedro Palominos Belmar compartió la preocupación de la Federación de Estudiantes respecto a la necesidad de “resguardar la privacidad, integridad y seguridad” de quienes acuden a la casa de estudios.

La Universidad de Santiago de Chile anunció este jueves a través de su rector una querella ante el 6° Juzgado de Garantía tras denunciar la presunta presencia de un funcionario de Carabineros tomando fotografías en su campus.

La infiltración en el campus se habría registrado el miércoles 18 de noviembre, jornada en que tanto la Confech como la CUT habían convocado a protestas ante los recortes del Gobierno.

A través de un comunicado oficial, la más alta autoridad de la casa de estudios, Pedro Palominos Belmar, condenó cualquier acto que vulnere la autonomía universitaria o intimide a quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente.

La autoridad académica enfatizó que la acción judicial busca esclarecer responsabilidades y aplicar las sanciones legales correspondientes si se acreditan conductas constitutivas de delito en el recinto.

Asimismo, la rectoría compartió la preocupación de la Federación de Estudiantes respecto a la necesidad de “resguardar la privacidad, integridad y seguridad” de toda la comunidad en el espacio universitario.

Asimismo, Palominos rechazó el ingreso de personas externas que provocan disturbios, dañan la infraestructura y exponen a estudiantes y trabajadores al efecto de gases lacrimógenos.

“Resguardar la integridad (…) de quienes se organizan y expresan en nuestro campus es una responsabilidad institucional que debemos asumir sin excepciones, con la misma convicción con que rechazamos cualquier forma de violencia que ponga en riesgo a nuestra comunidad”, expresó.

Feusach exigió las fotografías a Carabineros

Antes, y en horas de esta mañana, la Federación de Estudiantes de la Usach denunció a través de sus redes sociales el ingreso de un carabinero infiltrado al campus durante una jornada de movilización contra los recortes del Gobierno.

“Estudiantes reconocieron a este individuo mientras fotografiaba a quienes se encontraban movilizados al interior de nuestras dependencias. Al ser consultado por los encargados de seguridad de nuestra universidad, el sujeto se dio a la fuga“, relataron.

Esto, añadieron dio inicio a una “persecución intensa al interior del campus”. Luego “fue retenido por estudiantes y personal de seguridad, quienes lo escoltaron hasta las afueras de la universidad, donde finalmente fue recogido por un retén móvil de Carabineros“.

Desde la organización calificaron el hecho como un acto de amedrentamiento que “vulnera la autonomía universitaria”, exigiendo a Rectoría esclarecer si existió autorización institucional.

Asimismo, demandaron que la institución policial informe el destino de las fotografías y presente la autorización de un fiscal para actuar de forma encubierta, advirtiendo que sería ilegal.

“No aceptamos que nuestra universidad se transforme en un espacio de vigilancia policial, ni que se intimide a quienes ejercen su legítimo derecho a organizarse y movilizarse. No permitiremos que el miedo sea utilizado para desarticular la organización estudiantil“, manifestaron.