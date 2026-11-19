Tres ciudadanos colombianos quedaron en prisión preventiva tras el operativo, uno de ellos mantenía una orden de detención vigente.

Con tres personas detenidas y la incautación de 140 kilos de marihuana y 5 gramos de clorhidrato de cocaína terminó un operativo policial contra el tráfico de drogas en Chañaral.

Según informó la institución policial las sustancias equivalen a 290.686 dosis de droga y tienen un avalúo de $1.503.430.000.

El procedimiento inició con la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría Chañaral en la Ruta 5 Norte en un servicentro, donde se detectaron 140 paquetes con marihuana.





A partir de ahí, la Fiscalía instruyó la revisión de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y la toma de declaraciones, que finalmente apuntaron a tres ciudadanos de nacionalidad colombiana.

En el operativo también se incautaron cinco teléfonos celulares y $107 mil en efectivo. Además, se conoció que uno de los detenidos mantenía una orden de detención vigente y los otros dos presentaban situación migratoria irregular.

El fiscal de Chañaral, Nicolás Meléndez, explicó que los imputados fueron dejados en prisión preventiva y serán investigados por tráfico ilícito de drogas.