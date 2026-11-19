Carabineros incauta más de $1.500 millones en marihuana en la región de Atacama
Tres ciudadanos colombianos quedaron en prisión preventiva tras el operativo, uno de ellos mantenía una orden de detención vigente.
Con tres personas detenidas y la incautación de 140 kilos de marihuana y 5 gramos de clorhidrato de cocaína terminó un operativo policial contra el tráfico de drogas en Chañaral.
Según informó la institución policial las sustancias equivalen a 290.686 dosis de droga y tienen un avalúo de $1.503.430.000.
El procedimiento inició con la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría Chañaral en la Ruta 5 Norte en un servicentro, donde se detectaron 140 paquetes con marihuana.
A partir de ahí, la Fiscalía instruyó la revisión de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y la toma de declaraciones, que finalmente apuntaron a tres ciudadanos de nacionalidad colombiana.
En el operativo también se incautaron cinco teléfonos celulares y $107 mil en efectivo. Además, se conoció que uno de los detenidos mantenía una orden de detención vigente y los otros dos presentaban situación migratoria irregular.
El fiscal de Chañaral, Nicolás Meléndez, explicó que los imputados fueron dejados en prisión preventiva y serán investigados por tráfico ilícito de drogas.