La rebaja comenzó a regir este jueves 19 de noviembre y el diésel registró la mayor caída. Revisa los precios promedio por litro y hasta cuándo se aplicará el tope.

Las bencinas de 93 y 97 octanos bajaron $38,7 por litro, mientras que el diésel retrocedió $141,9 por litro, según el informe semanal de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

La rebaja se aplicó tras el acuerdo entre el gobierno y los gremios de camioneros para poner fin a las movilizaciones que afectaron el tránsito en distintas zonas del país.

¿Cuánto cuesta el litro de bencina y diésel?

Según los datos de Bencina en Línea, este jueves 19 de noviembre los precios promedio a nivel nacional quedaron así:

Bencina de 93 octanos: $1.588 por litro.

$1.588 por litro. Bencina de 95 octanos: $1.626 por litro.

$1.626 por litro. Bencina de 97 octanos: $1.674 por litro.

$1.674 por litro. Diésel: $1.505 por litro.

Estos valores son referenciales. El precio final puede variar entre estaciones de servicio, incluso dentro de una misma comuna.





¿Hasta cuándo se frenarán las alzas de los combustibles?

La Ley 21.857 establece un tope temporal en el cálculo de los precios de las gasolinas y el diésel hasta el 7 de abril de 2027 , inclusive.

Durante ese período, los valores de referencia pueden bajar y luego volver a subir dentro del límite fijado por la ley. Cada estación de servicio define su precio final de venta.

A partir del 8 de abril volvería a operar con sus reglas habituales el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).