La trastienda de cómo Edo Caroe pudo contar chiste sobre ex pdte. Piñera en Viña 2025 - Chilevisión

El comediante triunfó sobre el escenario de la Quinta Vergara, pero hubo un chiste que continúa dando que hablar.

La exitosa rutina de Edo Caroe fue uno de los puntos altos de la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2025. El standupero chileno se hizo con las gaviotas de plata y oro tras más de una hora de presentación y cautivó a los cerca de 15 mil espectadores que fueron a la Quinta Vergara.

Con un repertorio cargado experiencias de su vida, hubo un chiste en particular que no pasó desapercibido y causó una verdadera controversia en redes y en el propio certamen viñamarino: una ácida mención al fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

La cronología del chiste comenzó con el comediante abordando algunos de los hechos recientes de la política nacional, como los procesos constitucionales o los sucesivos cambios de mando entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

En ese punto, Caroe sorprendió con la mención: "yo creo que va a pasar la misma h... el próximo periodo presidencial: Va a salir Michelle Bachelet, después Sebastián Piñera robot. A prueba de agua esta vez sí", desatando las carcajadas, aplausos y algunas pifias en Viña 2025 y, de paso, un debate en redes.

La trastienda detrás del ácido chiste de Edo Caroe sobre ex pdte. Sebastián Piñera

Este chiste venía siendo un recurso habitual de su repertorio en sus últimas masivas rutinas e incluso el propio comediante ironizó preguntándole al público del Movistar Arena del pasado 7 de febrero si debía contar ese chiste en Viña del Mar.

De acuerdo al medio La Tercera, a dicho espectáculo asistió la comisión organizadora del certamen viñamarino, que realizó un llamado de atención ante la posibilidad de que esa parte fuera incluida en su rutina.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El citado medio agregó que se aplicó el plan en estos casos: un mensaje apuntando a la autorregulación de esos chistes, pero aclarando que sacarlo o mantenerlo era decisión única y exclusiva del comediante.

"Se les pide regularse, pero la determinación última queda en sus manos. En ningún caso habrá censura de parte nuestra", añadieron.

De igual forma, revelaron que ante cualquier castigo levantado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) son los artistas quienes deben responder pagando las multas, exculpando a la organización u otros actores encargados de producir el evento.