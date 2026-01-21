 ¿Duraron menos de un mes? El detalle de Chino Ríos que alertó posible quiebre con Vanessa Sofía - Chilevisión
21/01/2026 10:06

¿Duraron menos de un mes? El detalle de Chino Ríos que alertó posible quiebre con Vanessa Sofía

El extenista había hecho público el romance a finales del 2025, publicando fotos y dedicatorias a la nutricionista. Sin embargo, en las últimas semanas todo se habría desvanecido.

Publicado por Fernanda Valdenegro

A menos de un mes de hacer su nuevo romance público, Marcelo RíosVanessa Sofía Bourgeois habrían puesto fin a su relación.

La pareja confirmó su amor el pasado martes 23 de diciembre de 2025, cuando el extenista compartió una romántica dedicatoria en su cuenta de Instagram.

Primero nunca pensé que existieran mujeres como tú. Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe”, declaró hacia la nutricionista.

No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa”, agregó en esa oportunidad. 

Semanas después del anuncio, Vanessa Sofía Bourgeois protagonizó una polémica en la que acusó intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos, luego de que la involucraran en dos relaciones paralelas.

Me duele y me parece injusto que se difunda información parcial, tergiversada y fuera de contexto sobre mi vida personal, afectando mi honra como mujer, mi reputación y mi dignidad, intentando además perjudicar mi relación de pareja con Marcelo Ríos”, comentó, negando las acusaciones.

El quiebre de Chino Ríos

Si bien ninguno de los dos ha confirmado de manera pública el quiebre, una señal de Marcelo Ríos en redes sociales dio cuenta del fin de romance

Esto ya que en los útlimos días eliminó todos los registros de su relación que había publicado en su perfil de Instagram.

De hecho, sus más recientes publicaciones solo tienen que ver con dedicatorias a sus hijos, selfies y recuerdos personales de su infancia. 

