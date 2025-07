“Debería haber más gente que…”: La férrea defensa de Fanny Cuevas a Camila Nash tras críticas en redes - Chilevisión

A pesar de las reiteradas críticas en redes sociales, la exchica reality también recibió mensajes de apoyo, donde Fanny Cuevas compartió una historia en Instagram y republicó un video de Primer Plano.

Tras las críticas que recibió luego de la viralización de una entrevista en México, donde utiliza el acento azteca para expresarse y afirma que es famosa en Chile, Camila Nash habló con Primer Plano.

La exchica reality respondió a los cuestionamientos y a la ola de cometarios negativos que recibió en redes sociales, sobre todo luego de que afirmara que se había ido del país porque necesitaba descansar de "toda esa atención".

"Sí, se me suben los humos y me paso los pueblos que se me pare el… Si a ti te molesta eso, te tengo noticias, el problema es tuyo, no mío”, fue una de las fuertes frases que lanzó.

Fanny Cuevas sale en defensa de Camila Nash

A pesar de las innumerables críticas que cayeron sobre Camila Nash, también hubo algunos comentarios a favor y que la defendieron.

Ahí apareció una publicación en redes sociales de Fanny Cuevas, quien compartió una historia en Instagram solidarizando con Nash.

"Debería haber más gente que se crea más y se quieran. Que otras que solo saben criticar a los demás", manifestó Cuevas, donde además mencionó a Nash y le agregó un emoji de corazón.