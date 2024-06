Daniela Aránguiz desmintió supuesto trato con Natthy Chilena y envió apoyo a Jorge Valdivia - Chilevisión

Daniela Aránguiz desmintió supuesto trato con Natthy Chilena y envió apoyo a Jorge Valdivia

"Tengo videos del señor Jorge Valdivia que no he mostrado y nunca mostraré, que si quisiera hacerle un daño, lo podría hacer", comentó la panelista, revelando que de querer dañar a su ex pareja, no necesitaba la ayuda de la escort.

Publicado por Josefina Vera Reyes