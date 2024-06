"Mijito qué te pasa": Natthy Chilena lanzó dura advertencia tras desafiante mensaje de Jorge Valdivia

La escort nacional contestó a Jorge Valdivia mediante a sus redes sociales, luego que el ex futbolista la desafiara a mostrar las supuestas pruebas de su infidelidad a Maite Orsini.

Luego de que Jorge Valdivia desafiara a Natthy Chilena a mostrar las pruebas de la supuesta infidelidad a Maite Orsini, la escort nacional respondió al ex futbolista mediante sus redes sociales.

Natthy utilizó sus historias de Instagram para referirse a los dichos del Mago, luego de que uno de sus seguidores le comentara en una caja de preguntas anónimas.

“Miren, esto yo debería haberlo hecho desde un principio, desde un principio debería haberlo puesto en su lugar, pero como yo estaba tan lejos, estaba fuera de Chile ”, comenzó expresando.

“Mugroso que está allá en Chile y tratando de hacer su vida de mentira, uno más. Para qué vamos a tirarnos las cartas sobre la mesa porque en el momento de... mijito qué te pasa”, agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Luego Natthy Chilena no dudó en contestar a la interpelación de Valdivia para mostrar las "pruebas", revelando que estaría esperando un momento en particular para dar a conocer los registros.

“Bueno, así que... ¿Qué puedo decir? Que lo voy a poner cuando sea el momento preciso y él lo sabe. Tengo harto aquí, debajo de esta manga y de esta otra también”, aseguró.

“Tienes un poder de convencimiento tremendo”

Pero la conestación de Natthy a Valdivia no quedó ahí, ya que detalló que estaría esperando un llamado, insinuando que no se trataría de un encuentro solamente con ella.

“Yo creo que le estan tomando el celular o no sé, o bueno. ¿De verdad te estai' tirando de cabeza? No creo po'. Te voy a esperar el llamado porque tú sabes que no (fue) solamente conmigo”, desclasificó.

“Porque conmigo sí, ya, te la puedes sacar quizás, porque tú eres tan mentiroso y calculador. Tienes un poder de convencimiento tremendo, que hasta convenciste a la Daniela (Aránguiz) de cosas y no voy a entrar en más detalles porque sabes que... hasta cuando inventabas que salías a comprar no sé que mie... y estabas ahí hue... Así que para qué po', acá todas las cabras no te quieren”, concluyó Natthy.

Recordar que Valdivia emitió un largo escrito, en el que invitó "a la persona que me acusa a que muestre las pruebas que ha dicho tener", respecto a la supuesta infidelidad que habría cometido.