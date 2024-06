“Ahora los cachos...'“: Daniela Aránguiz reveló dura frase con que advirtió a Maite Orsini previo a rumores de infidelidad - Chilevisión

La ex Mekano reveló una "visionaria" conversación que habría tenido con la diputada previo a los rumores de supuesta infidelidad por parte de Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz se refirió a la supuesta infidelidad y presunto quiebre entre Jorge Valdivia y Maite Orsini, luego de que la escort Natthy Chilena revelara que había tenido un encuentro con el ex futbolista.

En primera instancia, la ex esposa del Mago detalló en el programa Sígueme que “pienso que es una estrategia y que ellos no terminaron y por todo lo que pasó con Natalie Chilena, decidieron inventar o que se especulara que ellos están separados“, expresó.

Argumento que Daniela respaldó con un caso similar que vivó junto a Jorge en Brasil, asegurando que: “Nosotros estábamos juntos y él me convenció para decir que estábamos terminados porque según él, esto me iba a perjudicar a mí (...) y yo me quede callada. Claramente era para no perjudicarse él“.

“Entonces, yo creo que esto es una estrategia porque la Maite tenía muchas actividades ahora como diputada, entonces para que ella no quedera como gorreada“, agregó.

En esa misma línea, finalmente Daniela desclasificó una particular frase que le habría dicho a Maite Orsini: “Para mí esto es como que me saqué una mochila y yo una vez le dije: 'Puedes ocupar mis casas, dormir en mi cama y secarte con mis toallas, pero ahora los cachos los tienes tú'“, concluyó.