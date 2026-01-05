“Creo que ni se enteró”: Mayte Rodríguez se emocionó al recordar los últimos momentos de Roy Sothers - Chilevisión

La modelo aseguró que Sothers era como su "segundo padre" y también reveló detalles inéditos sobre su presente junto a su madre, Carolina Arregui.

Este domingo, Mayte Rodríguez se sinceró sobre la muerte de Roy Sothers, su padrastro y expuso detalles inéditos de su presente junto a Carolina Arregui, su madre.

La modelo se emocionó hasta las lágrimas, tras admitir que Roy era como su "segundo padre", y compartió una profunda reflexión en torno a la muerte.

¿Qué dijo Mayte Rodríguez?

La modelo estuvo presente en el podcast NotTV donde señaló: "Yo creo que Roy ni se enteró. Fue todo de la noche a la mañana, de hecho tuvo un fin de semana muy lindo, cosa que se me hace súper generosa también para él, entonces con ese regalo me quedo, de haberlo podido disfrutar el último mes mucho".

En esa misma línea, agregó: "Me cuesta un poco acordarme del último momento, pero creo que es importante hablarlo y decirle a la gente que está escuchando que la muerte hay que empezar a mirarla como parte de la vida y pensar también qué es lo que a él le hubiera gustado".

"Cómo a él le gustaría vernos (...) por eso mi mamá está trabajando y está sacando el personaje de la teleserie y la admiro profundamente y de a poquito se puede para los que quedan", añadió.

Por otra parte, Rodríguez entregó detalles sobre el presente de su madre, Carolina Arregui: "Mi mamá tiene hijos, tiene nietos, está rodeada de amor, tiene motivos de sobra para echarle para adelante y ahí estamos, levantándola poco a poco".

Mayte Rodríguez y su padre, Óscar Rodríguez, acompañan a Carolina cuatro días a la semana, lo que los ayuda a conectar más: "Uno viene a estar vida también a echar vida, en este caso como Galo (su hijo), pero también a honrar a los que nos dan la vida, Roy para mí es un segundo papá y desde el cielo espero que esté orgulloso de mí", cerró.

