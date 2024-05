¡Conquistó a Jason Momoa! Quién es Adria Arjona, la hija actriz de Ricardo Arjona - Chilevisión

La puertorriqueña de 32 años tiene una incipiente carrera como actriz en Hollywood y ahora acaba de confirmar su romance con el intérprete de Aquaman.

Jason Momoa volvió a encontrar el amor y compartió al mundo su romance con Adria Arjona. El actor de Hollywood hizo oficial su relación con la hija de Ricardo Arjona con románticas fotos.

Fue a través de su Instagram que el intérprete de Aquaman dejó en evidencia su nueva conquista, al compartir fotos de un viaje que hizo a Japón con la joven puertorriqueña y un grupo de amigos.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste sin palabras. Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus casas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha, J”, escribió.

En las postales los nuevos enamorados posan abrazándose cariñosamente y en otra sonríen con el pelo al viento frente al mar.

¿Quién es Adria Arjona?

Adria Arjona es una actriz puertorriqueña-estadounidensede 32 años. Es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y la modelo Leslie Torre.

En Hollywood comenzó a abrise camino con pequeñas participaciones en series como True Detective, Narcos y recientemente en Andor, como Bix Caleen.

En cuanto a las películas, su experiencia también es variada y ha brillado en cintas como Triple Frontera, Morbius, El padre de la novia y la recién estrenada Hitman.

Sobre su vida personal, Adria Arjona estuvo casada con el abogado Edgardo Canales. La pareja anunció su compromiso en 2018 y celebraron su boda en 2019 pero la unión no prosperó.