“Conocí a uno de los grandes amores de mi vida”: Actriz de Los 4 Fantásticos se declara por Pedro Pascal - Chilevisión

La reconocida actriz Vanessa Kirby entregó una emotiva declaración sobre Pedro Pascal, en el marco de una entrevista por el estreno de la nueva película Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

El actor chileno y la actriz británica interpretaron juntos al matrimonio de superhéroes Reed Richard y Sue Storm en la cinta de Marvel que se estrenará este jueves 25 de julio en los cines de nuestro país.

En conversación con la revista de moda Madame Figaro, la actriz de Fragmentos de una Mujer y Napoleón llenó de flores al chileno y tuvo palabras para definir el vínculo que mantienen ambos desde que comenzaron a trabajar juntos.

“Me sentí la persona más afortunada de la Tierra de que Mr. Fantástico iba a ser él“, comentó la intérprete.

En la misma línea, la actriz que se hizo mundialmente conocida por su papel en The Crown agregó que “sentí que conocí a uno de los grandes amores de mi vida, estará en mi corazón para siempre”.

Lo anterior provocó las risas de Pascal, quien en la misma entrevista con tono de broma respondió que "es mejor que te calmes".

Interacción que ocasionó que el hecho se hiciera viral en redes sociales.

Puedes ver el momento a continuación:

“I feel like I have met one of the great loves of my life. He will be in my heart forever.” VANESSA STOPPPP 😭😭😭 pic.twitter.com/6wzbJTCnQp