“Con mi hija les mandamos...”: Pangal Andrade envió emotivo mensaje a familias damnificadas por incendios - Chilevisión

El deportista, quien hace tres meses fue papá por primera vez, no quedó indiferente a las familias que perdieron todo debido a las llamas que provocaron la destrucción de sus casas y ciudades en las regiones del Biobío y Ñuble.

Un conmovedor y alentador mensaje entregó Pangal Andrade a todos los chilenos que están sufriendo debido a los incendios forestales que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble.

El deportista, que también ha atravesado dificultades por inclemencias de la naturaleza, decidió usar sus redes sociales en compañía Alanna, su hija con Melina Noto.

Pangal Andrade por familias damnificadas en incendios forestales

En su cuenta de Instagram, Andrade escribió una sentida reflexión de la capacidad de los nacionales para recuperarse de las adversidades y la solidaridad.

"Chile es fuerte. El fuego podrá arrasar todo a su paso, pero no puede apagar el espíritu de nuestras familias. Hoy vemos solidaridad en cada gesto, caridad en cada ayuda y unidad en cada mano que se extiende", comenzó su reflexión Pangal Andrade.

"Porque las familias chilenas son guerreras. Caen, pero se ponen de pie. Pierden, pero se reconstruyen. En medio de todo esto, con mi hija les mandamos un poco de felicidad y mucha fuerza en estos momentos difíciles", finalizó el deportista.

Con ello, subió un video en que se ve compartiendo con su bebé, quien cumplió hace pocos días tres meses de vida, cambiando la vida de Pangal Andrade y Melina Noto.