 “Con mi hija les mandamos...”: Pangal Andrade envió emotivo mensaje a familias damnificadas por incendios - Chilevisión
Minuto a minuto
Chilevisión se suma a transmisión solidaria "Unidos por Ñuble y Biobío": Revisa acá fecha y horarios Familia confirma muerte de José Ignacio Rodríguez, joven con autismo que estuvo desaparecido en Ñuble Pedían pago de $20 millones: Indignación por uso de motos de agua en parques protegidos Hallan cuerpo durante búsqueda de joven con autismo no verbal desaparecido en Ñuble Niño de tres años murió en residencia de Mejor Niñez en Ñuñoa: Se investiga accidente en piscina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/01/2026 11:45

“Con mi hija les mandamos...”: Pangal Andrade envió emotivo mensaje a familias damnificadas por incendios

El deportista, quien hace tres meses fue papá por primera vez, no quedó indiferente a las familias que perdieron todo debido a las llamas que provocaron la destrucción de sus casas y ciudades en las regiones del Biobío y Ñuble.

Un conmovedor y alentador mensaje entregó Pangal Andrade a todos los chilenos que están sufriendo debido a los incendios forestales que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble.

El deportista, que también ha atravesado dificultades por inclemencias de la naturaleza, decidió usar sus redes sociales en compañía Alanna, su hija con Melina Noto.

Pangal Andrade por familias damnificadas en incendios forestales

En su cuenta de Instagram, Andrade escribió una sentida reflexión de la capacidad de los nacionales para recuperarse de las adversidades y la solidaridad.

"Chile es fuerte. El fuego podrá arrasar todo a su paso, pero no puede apagar el espíritu de nuestras familias. Hoy vemos solidaridad en cada gesto, caridad en cada ayuda y unidad en cada mano que se extiende", comenzó su reflexión Pangal Andrade.

"Porque las familias chilenas son guerreras. Caen, pero se ponen de pie. Pierden, pero se reconstruyen. En medio de todo esto, con mi hija les mandamos un poco de felicidad y mucha fuerza en estos momentos difíciles", finalizó el deportista.

Con ello, subió un video en que se ve compartiendo con su bebé, quien cumplió hace pocos días tres meses de vida, cambiando la vida de Pangal Andrade y Melina Noto.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija

Lo último

Lo más visto

Hallan cuerpo durante búsqueda de joven con autismo no verbal desaparecido en Ñuble

De acuerdo a información confirmada por la Fiscalía de Ñuble, el cadáver fue encontrado a 800 metros del domicilio de donde desapareció José Ignacio Rodríguez el pasado 8 de enero.

24/01/2026

Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello

El periodista deportivo evidenció en su cuenta de Instagram el gran cambio que ha tenido desde que se operó hace un año.

24/01/2026

Coca Guazzini celebra cumpleaños de su hijo con foto que desató ola de comentarios

Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef y Paola Volpato fueron algunas de las colegas de Guazzini que salieron a elogiar a su hijo Camilo.

24/01/2026

“Estoy súper enojado”: Influencers responden a Otakin tras críticas por ayudas tras incendios

Luego que el catador de comida cuestionara el actuar de algunos creadores de contenido que se dirigieron a la región del Biobío a ayudar a las familias damnificadas, Soy el Jota y DJ Isi Glock salieron al paso de sus dichos.

24/01/2026