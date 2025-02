VIDEO | Comunicado OFICIAL: Naya Fácil rompió el silencio por fallida Gala del Pueblo - Chilevisión

Naya Fácil rompió el silencio este domingo tras los caóticos últimos días en torno a la fallida Gala del Pueblo, la que decidió cancelar.

A través de un comunicado que compartió en la cuenta de Instagram de su evento, la influencer reconoció un "error" a la hora de hacer una "lucatón" para recaudar dinero por la alfombra roja.

¿Qué dijo Naya Fácil sobre la devolución de dinero de la Gala del Pueblo?

"Es uno de los videos que más me ha costado decir", partió dando a conocer la influencer en el Instagram oficial de la Gala del Pueblo, espacio que en esta ocasión usó para entregar las últimas actualizaciones sobre el evento.

"Jamás me imaginé que este evento iba a ser enorme o iba a tener la importancia que ha tenido hasta hoy, entonces se van sumando gente conocida, prensa, invitados y gastos que yo no me di cuenta de que no puedo cubrir", añadió.

Disculpándose por no usar el método de lucatón para "cosas importantes", Naya expresó que la decisión de qué hacer con los millones de pesos recaudados será tomada por sus propios facilines.

"Les voy a dejar un pantallazo del monto que se recaudó y que las personas elijan en qué se va a ir ese monto, se puede ir a una fundación, donde ustedes quieran, o simplemente la devolución (...)", explicó.

Sobre esta misma, agregó: "También puede ser donado al papá de Dante, ustedes saben que él está luchando (...) sería una bonita instancia de poder ayudarlo a él".