Christell despejó dudas y confirmó importante cirugía que cambió su vida: “Nada se esconde” - Chilevisión

La artista debutó este fin de semana en el espacio infantil de Lollapalooza Chile, donde aprovechó de grabar un video en el que contestó varias preguntas de sus seguidores.

Christell Rodríguez abordó nuevamente su comentado cambio físico durante la semana pasada y reveló que se sometió a una cirugía bariátrica.

En el marco de su participación en el Festival Lollapalooza, donde debutó en el espacio infantil con la banda Kanto, la influencer decidió grabar un video para aclarar dudas de sus seguidores.

"Aquí nada se esconde, así que les cuento no más", comenzó diciendo. "Me operé, me hice una cirugía bariátrica, pero eso no es lo más importante", señaló la ex Rojo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Lo anterior pues también aprovechó de anunciar una noticia: "¿Saben qué es importante? Que este jueves 27 de marzo sale mi nueva canción, que sé que les va a gustar mucho".

"Espero que estén muy atentos a esta nueva era musical", añadió, junto con adelantar que el título del tema es "Pa Allá, Pa Acá", y que está orientado al público infantil.

Cabe recordar que hace unos días Rodríguez abordó los comentarios en redes y confirmó que está "en un cambio y en una transformación", junto con añadir que el proceso "se relaciona con todo lo que quiero a futuro, con este proyecto que estoy desarrollando".

VER MÁS DE CHRISTELL RODRÍGUEZ

¿Qué es una cirugía bariátrica?

De acuerdo con el sitio especializado en salud del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU., la cirugía bariátrica es un procedimiento que ayuda a las personas obesas a adelgazar.

Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, y todas cambian el funcionamiento del sistema digestivo. Algunos tipos achican el estómago y reducen su capacidad para contener alimentos, de manera que la persona se siente satisfecha más rápido y come menos.

Otros tipos modifican el estómago y el intestino delgado, de manera que se disminuye la absorción de nutrientes y calorías de los alimentos. Es posible que la cirugía bariátrica mejore muchos problemas de salud relacionados con la obesidad, como la diabetes y la hipertensión.