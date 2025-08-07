¿La guagua maravilla? Cecilia Gutiérrez aclara rumores de embarazo de polola de Alexis Sánchez - Chilevisión

Son varias las pistas que apuntarían a que la modelo rusa Alexandra Litvinova estaría embarazada del futbolista, por lo que ambos se convertirían en padres.

En las últimas horas surgieron rumores que apuntan a que Alexis Sánchez y su polola, la modelo rusa Alexandra Litvinova, buscarían convertirse en padres y estarían esperando una guagua.

En conversación con Plan Perfecto, la periodista Cecilia Gutiérrez se refirió a las especulaciones que rondan en el mundo del fútbol y del espectáculo, además del círculo cercano del futbolista.

Antes de soltar la información, la comunicadora aclaró que "es difícil adelantar embarazos, es superpersonal, es muy delicado, sobre todo en los primeros meses".

Sin embargo, las pistas en redes sociales y lo que se hablaría en el círculo cercano del jugador del Udinese confirmarían todo. Para ello, Gutiérrez recordó un episodio reciente que involucró a ambos.

"A todos nos sorprendió que aproximadamente dos meses atrás Alexis Sánchez trajo a su polola (a Chile)", rememoró, señalando que en esa oportunidad él "se la habría presentado a su familia".

La mencionada visita de Litvinova por Chile habría incluido pasos por el norte, donde nació Sánchez, y su viña AlmaSoul, en Boyeruca, región del Maule.

Luego, añadió la periodista, "¿por qué se empiezan a encender las alarmas? Porque en el círculo más cercano de Alexis dicen que vino a contar eso a la familia, que crece la familia".

Eso no sería lo único que alimenta los rumores. Según la comunicadora, hubo otra cosa que notaron los seguidores de la pareja en redes sociales y que también daría pistas de un embarazo.

"Empezó que subía (fotos con) ropa muy holgada, oversize y muchas fotos de espalda y solo de rostro. Hay menos fotos de cuerpo", dijo, señalando que la explicación sería estar en proceso de gestación.

Mira acá el momento: