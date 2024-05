Bombo Fica relató complejo momento en Europa y actualizó estado: “En mi vida había sufrido tanto” - Chilevisión

Luego de actuar en ciudades como Madrid y Málaga, además de pasar unos días en Barcelona, el comediante se sintió mal antes de partir a Suecia para un nuevo show.

Daniel "Bombo" Fica entregó detalles de su estado de salud, tras el complejo momento que pasó en Europa y que derivó en su operación.

Bombo Fica: "Tenía un par de arterias rotas"

"Antes de salir del hotel empecé con un sangrado de nariz y se transformó en una cuestión muy fuerte, como abrir una llave, así que me llevaron inmediatamente a una clínica", contó a Julio César Rodríguez en Bío-Bío Chile.

En esa línea, continuó al decir que "ahí me metieron para adentro, me pusieron un tapón, me dieron una pastilla para la presión y me la tomaron (...) tuve que pagar de mi bolsillo casi 700 euros".

Tras eso, fue contactado por el seguro de salud y enviado a otra clínica, donde le dijeron que tenía que verlo un otorrino, profesional que no había en ese recinto, por lo que Fica debió contratarlo.

Luego de antenderse, fue enviado a la casa, pero "al otro día me vuelve nuevamente la hemorragia, así con tapón y todo", por lo que su esposa lo trasladó hasta un hospital público en Barcelona con "una atención de primer nivel".

La operación del Bombo Fica

Si bien Fica fue dado de alta nuevamente, sufrió otra hemorragia y volvió al hospital: "Me pusieron otro tapón, tuve que suspender la gira en Suecia y cuando me voy yendo del hospital me vuelve la hemorragia, con tuti".

"En mi vida había sufrido tanto, pedí perdón por todas las maldades que había hecho en Chile", recordó.

Finalmente, se contactó con un profesional amigo de Chile, quien le recomendó que se operara.

"Entré a pabellón con anestesia total, con ventilador... no era algo fácil, tenía un par de arterias rotas, donde se junta la parte nasal con la garganta", cerró.