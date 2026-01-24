 Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello - Chilevisión
24/01/2026 14:27

Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello

El periodista deportivo evidenció en su cuenta de Instagram el gran cambio que ha tenido desde que se operó hace un año.

Publicado por Josefina Vera

Jorge "Coke" Hevia sorprendió en sus redes sociales al mostrar el antes y el después de colocarse un injerto de cabello.

De acuerdo con la clínica en la que se trató su alopecia, el caso del comunicador era severo y sería un proceso lento, sin embargo, a un año de su operación ya se pueden lucir el resultado.

"Hoy se cumple exactamente un año desde el implante capilar de Coke", partió diciendo la Clínica Tempora, en donde se trató el periodista.

Según dieron a conocer, lo afectaba una alopecia avanzada que necesitará una segunda operación en el futuro para completar el tratamiento.

Más de 3 mil folículos de cabello fueron los que se le implantaron a Hevia para acabar con el problema de calvicie que tuvo durante años.

"Increíble cambio hasta se quitó unos añitos. Crack", "quedaste regio" y "te cambió la cara", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en Instagram, donde muchos aplaudieron su proceso.

Antes y después de Coke Hevia

