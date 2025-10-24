 Anita Reeves reveló desconocido sueño de su amigo Felipe Camiroaga: “No lo hizo, no sé qué pasó” - Chilevisión
24/10/2025 16:04

Anita Reeves reveló desconocido sueño de su amigo Felipe Camiroaga: “No lo hizo, no sé qué pasó”

En conversación con Podemos Hablar, la actriz recordará su amistad con el fallecido animador. "Fui su madre putativa, muy madre", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Anita Reeves será una de las invitadas del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde recordará su amistad con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

Todo ocurrió en medio de un repaso por su extensa carrera en teleseries, entre ellas Jaque Mate (1993), donde compartió elenco con Camiroaga, a quien incluso le hizo clases de actuación.

Con Felipe nos hicimos más que amigos… Fui su madre putativa, muy madre. Mi relación con él fue muy cercana, yo lo llevé al campo que después compró en Chicureo; yo le decía a él: ‘tú eres el halcón de Chicureo’”, señaló.

Además, reveló algunos secretos del querido comunicador: “Felipe era protagonista de todos los cuentos, era muy querido por las señoritas. Me encontré con pocas princesas, pero mujeres, varias", dijo entre risas.

El sueño de Felipe Camiroaga que no alcanzó a cumplir

Al ser consultada sobre algún sueño que Felipe no alcanzó a concretar, la actriz reveló que "sí le quedó algo pendiente, él quiso traer una niña de Haití".

"Me dijo: ‘Voy a traer una niña de Haití'. No lo hizo, no sé qué pasó, quería adoptar niños, quería tener hijos”, afirmó.

Reeves también se refirió a la repentina muerte de Camiroaga, luego del trágico accidente aéreo en Juan Fernández en 2011.

“Al comienzo yo no lo creí, encontraba tan absurdo, tan raro, no quise creerlo… Después dije ‘si esta cosa está pasando, fue un accidente y, conociendo a Felipe, debe estar por ahí, tratando de ayudar a la gente'", recordó.

"Ya cuando me di cuenta de que no había caso, me quedé congelada. Traté de entender por qué toda la gente que iba en ese avión, eran todos tan buenas personas; además, iban a hacer cosas lindas”, agregó.

El próximo capítulo de Podemos Hablar se emitirá este viernes, después de la edición de CHV Noticias Central. Además de Anita Reeves, también participarán la comediante María José Quiroz y el escritor Pablo Mackenna.

