Andrés Caniulef ahondó en decisión que cambió su vida hace 5 meses: “No estoy a contrarreloj” - Chilevisión

El periodista de espectáculos y farándula reveló que volvió a vivir en el departamento de sus padres, ubicado en la comuna de El Bosque. Según dijo, ambos lo están "empujando a volar".

Andrés Caniulef dio a conocer esta semana que a sus 47 años volvió a vivir con sus papás, tal como lo hizo en 2020 luego de salir de una clínica de rehabilitación.

"Esta etapa nuevamente con mis papás ha sido de estar bien, de cuidarme, me da más razones y motivaciones para hacerlo", expresó en Las Últimas Noticias.

En dicho medio abordó este nuevo ciclo de su vida y ahondó en los cinco meses que lleva en el departamento ubicado en El Bosque, tras quedar sin proyectos en televisión.

"Los procesos de rehabilitación no son mágicos, no es que empiezas en A y te dejan en Z, sino que involucran recaídas, sensibilidades, afectan de maneras distintas”, explicó.

Andrés Caniulef y la televisión: "Dejó de ser una pasión"

En esa línea mencionó el rol que están jugando sus padres: "Me están empujando a volar. Y todos necesitamos nuestros espacios, ya fuimos el concepto de padres e hijo de infancia, ahora somos adultos compartiendo, de manera más independiente".

En cuanto a la búsqueda de trabajo, afirmó también que "no estoy a contrarreloj". "Obviamente tengo un proyecto de vida, sé que necesito una pega estable que me permita convivir con alguien más porque no me dan las cuentas para vivir solo", agregó.

“Hoy comprarse casa en Chile es casi imposible. Yo tengo un historial financiero que ha sido irregular, pero positivo, y no me alcanza, los bancos me miran a huevo“, sentenció Caniulef.

Finalmente, reveló su sentir sobre la pantalla chica: “Hoy la tele ya no tiene un valor emocional, dejó de ser una pasión y lo veo como un trabajo. Si me llaman para ser notero lo tomo si económicamente me conviene”.