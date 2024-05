Ana Gabriel volvió a postergar show en Chile y publicó preocupante video: “No me suelten de la mano” - Chilevisión

Luego de ser diagnosticada con influenza, la cantante mexicana nuevamente deberá guardar reposo por un nuevo cuadro viral. "Quizás me sentí valiente", dijo en un video.

La cantante mexicana Ana Gabriel ha vivido complejos días en Chile, debido a un cuadro viral derivado de una influenza. A raíz de esto, ha postergado sus presentaciones para nuevas fechas.

Todo comenzó la semana pasada, cuando la artista fue internada en la Clínica Alemana tras dar un recital en Movistar Arena. En esa oportunidad, le detectaron influenza y reagendó su segundo concierto en el mismo recinto capitalino.

Si bien había presentado mejoras, que le permitió presentarse con éxito este 17 y 18 de mayo en Gran Arena Monticello, la intérprete de Luna nuevamente fue hospitalizada por otra enfermedad.

Ana Gabriel: "L a influenza se complicó"

A través de su cuenta de Instagram, la cantante informó que la influenza empeoró y ahora padece de neumonía, afectando su agenda de conciertos en Chile y Paraguay.

"Amigos de Santiago de Chile y Paraguay (...) la influenza se complicó y se volvió neumonía y por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto", indicó.

Por lo anterior, el concierto reprogramado para este lunes en Movistar Arena finalmente se trasladará al 7 de junio.

"Desafortunadamente, se complicó. Quizás me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas (...) Les agradezco mucho su comprensión, no me suelten de la mano por favor", agregó.