Terminó en la Clínica Alemana: Qué se sabe de Ana Gabriel tras complicaciones en concierto en Santiago - Chilevisión

La baladista ofreció este martes 14 de mayo el primero de los varios conciertos -agotados desde hace meses- que tiene agendados en Santiago. Sin embargo, un problema de salud la obligó a reprogramarlos.

La noche del pasado martes, la cantante mexicana Ana Gabriel vivió uno de los momentos más complejos de su carrera tras ofrecer el primero de los varios conciertos que tiene agendados en nuestro país.

En pleno espectáculo en Movistar Arena, la baladista comenzó a manifestar molestias desde los primeros minutos e incluso se retiró en varias ocasiones para poder descansar.

De acuerdo con un video que publicó en redes sociales, terminó hospitalizada en la Clínica Alemana de Santiago y comunicó que los recitales serán reagendados una vez que se estabilice.

¿Qué le pasó a Ana Gabriel en Santiago?

Luego de recibir oxígeno a través de una máscara en algunos momentos del show, la intérprete abandonó el escenario tras casi 3 horas de canciones y fue llevada hasta el recinto de salud capitalino.

El diagnóstico fue certero, según Culto de La Tercera: una influenza severa que arrastraba desde hace varios días. En consecuencia, la autora de Simplemente amigos permaneció internada unas horas, le realizaron exámenes y le recetaron antibióticos.

A su vez, los médicos le ordenaron reposo por las siguientes 48 horas, por lo que fue obligada a suspender el concierto que tenía programado para este miércoles.

¿Qué dijo Ana Gabriel sobre su estado de salud?

"Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso me ven maquillada, a una urgencias", expresó en un video que compartió esta jornada en Instagram.

A lo anterior, añadió: "Di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir como debe de ser a ustedes, público querido. Tengo que cumplirle a Santiago. Tengo que cumplirle a Paraguay y Brasil. Tengo que guardar reposo, quizá un par de días".

"Agradezco esta noche que me dio Santiago. Su comprensión, su voz, su corazón, su amor. Pero sobre todo, la complicidad a lo que me estaba pasando. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de amor", manifestó.