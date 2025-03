Amaya Forch comparte nostálgico mensaje para su hija: Se fue a estudiar al extranjero - Chilevisión

Con gran emoción, la cantante confesó que ya extraña a su hija, sin embargo, sabe que ella será capaz de salir victoriosa en esta nueva etapa de su vida.

La tarde de este viernes, la cantante chilena Amaya Forch compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en honor a su hija, Julieta Gómez-Pablos Forch, quien se fue del país para estudiar en el extranjero.

Explicando que este es el primer paso para dejarla ir a crear su propia vida, la también actriz comentó lo orgullosa se siente de la persona en la que se convirtió Julieta.

¿Qué dijo Amaya Forch sobre su hija?

"El año pasado me enfrenté a distintas situaciones que me llevaron a practicar el 'soltar'. Lo tomé como un desafío y me enfoqué a soltar y soltar y soltar. Y lo practiqué. Le hice caso a todo lo que debía. Solté y mucho", partió contando Amaya a modo de contexto.

"Claro, la vida me estaba preparando para este gran momento. Ayer mi hija partió a estudiar fuera de Chile. Estoy tan feliz por ella, tan segura de su capacidad de discernimiento, su amabilidad, su humor y sobre todo de su fuerza y valentía", añadió.

Junto a una fotografía con Julieta cuando era niña, comentó emocionada: "Qué afortunados somos de poder apoyarla y qué orgullosa me siento de las herramientas de vida que le hemos entregado junto a su padre".

Si bien la joven de 19 años se acaba de ir de Chile, Forch admitió ya echarla de menos. "Soltando lo que más amo. Esta foto me encanta porque siempre en nuestros corazones estamos juntas mirando hacia adelante. ¡Vamos con todo que la vida se conquista día a día!", cerró.

