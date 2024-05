Hallazgo balístico y coincidencias claves: Los avances de Fiscalía en investigación del triple asesinato a carabineros - Chilevisión

La investigación tiene a dos sujetos como personas de interés, quienes son sobrinos de Carlos Antihuen, hombre al que iban a controlar los carabineros asesinados aquel fatídico 27 de abril.

Este lunes se cumplió exactamente un mes del brutal crimen contra tres carabineros en Cañete, ocurrido el 27 de abril en pleno aniversario de la institución.

Dicho crimen, dadas sus caracterícticas, marcó un antes y un después en la macrozona sur, donde la fiscalía a cargo de la investigación define el ataque como una acción altamente planificada.

Sin embargo y según la investigación, aparecen brechas, las cuales arrojaron importantes pistas que habrían permitido identificar a dos sospechosos, ambos ligados a la Resistencia Mapuche Lavkenche.

¿Quién está detrás del ataque a Carabineros?

Dos de las principales orgánicas que actúan en la zona ya se desmarcaron del ataque, la Coordinadora Arauco Malleco y la WAM, no obstante, solo una no lo hizo, la Resistencia Mapuche Lavkenche.

“No solo porque no se ha desmarcado, si no por su presencia en el territorio, el modus operandi y por tener como enemigos a las policías, en especial a los carabineros, por eso hay una vinculación directa con el triple asesinato por parte de la Resistencia Mapuche Lavkenche”, afirmó Pablo Urquizar, ex coordinador de seguridad de la zona.

Sin embargo, la investigación revela que habría una mixtura entre grupos, distintos sujetos que son capaces de colaborar en acciones específicas.

Hallazgo de bala es pista clave para fiscalía

En marzo de 2023, un grupo de cuatro individuos robó una camioneta y se enfrentó a balazos a carabineros y la armada en una persecución, donde uno de los sujetos dejó su celular y quien resultó ser sobrino de Carlos Antihuen, uno de los hombres a los que iban a controlar los carabineros asesinados.

Además, la evidencia balística de ese enfrentamiento, coincide con el ataque a la Comisaria de Capitán Pastene que fue atacada.

Aparte de este sobrino, que ya había atacado a carabineros en dos oportunidades previas, hay otro sobrino de Antihuen que está siendo investigados y son sujetos de interés para la investigación. Ambos pertenecerían a Resistencia Mapuche Lavkenche.

“Las coincidencias, el fiscal las debe transformar en evidencias, pero creo que la clave de una investigación no es solo identificar a las personas, sino tener la evidencias para demostrar que esas personas cometieron el delito”, declaró al respecto el subsecretario del interior, Manuel Monsalve.

