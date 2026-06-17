“¡Y fuera!”: Saludo de presidente Kast provoca tenso momento entre concejales durante encuentro nacional

Abucheos, aplausos y gritos protagonizaron la ceremonia a la que asistieron más de 800 ediles.

Durante la inauguración del Congreso Nacional de Concejales y Concejalas 2026, se proyectó un video de un saludo del presidente José Antonio Kast que provocó un tenso momento entre los presentes.

Más de 800 ediles de distintas regiones del país asistieron a la ceremonia de apertura que terminó con una opinión dividida por el gesto del mandatario. Se escucharon abucheos tanto como aplausos.

En redes sociales se viralizó un registro de lo ocurrido, que muestra una discusión verbal iniciada por la molestia de Patricio Brown, concejal de Talagante y militante del Partido Republicano.

Tras ello, parte de los asistentes comenzaron a gritar: “¡Y fuera! ¡y fuera!”.





Según el medio El Observatodo, que compartió el video, el tenso intercambio de opiniones cesó tras la “oportuna intervención” de dos alcaldes.

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, junto al alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, habrían “contribuido a calmar los ánimos y encauzar la jornada”.

Revisa el video del tenso momento entre concejales por saludo de Kast acá