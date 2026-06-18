Volcamiento de furgón con trabajadores deja dos fallecidos en Ruta 5 Sur: Habrían al menos 6 lesionados

Hasta el momento es materia de investigación el motivo del accidente de tránsito.

La mañana de este jueves se reportó un fatal accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, específicamente en el sector de San Rafael, en donde un furgón de trabajadores terminó volcado y con dos pasajeros fallecidos.

De acuerdo con la SIAT de Carabineros, es materia de investigación cómo se originó el volcamiento de este vehículo que se dirigía en dirección sur.





Detalles del fatal volcamiento en la Ruta 5 Sur

En primera instancia, según información de Radio Biobio, se conocía que solo había fallecido el conductor del furgón.

Sin embargo, momentos más tardes se confirmó la muerte de uno de los pasajeros, quien había sido trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Talca.

Respecto a los lesionados, se detalló que existirían al menos seis trabajores que debieron ser asistidos producto de sus lesiones tras el volcamiento.