Vocería de Gobierno retira video de redes sociales tras críticas por faltas de ortografía

El video fue subido a las redes sociales oficial de la Vocería del Gobierno para explicar cambios al IVA en la venta de viviendas, sin embargo, estuvo disponible por unos minutos hasta que fue dado de baha.

La Secretaría General de Gobierno (Segegob), liderada por la ministra Mara Sedini, sigue sumando polémicas en sus primeras semanas en el Gobierno de José Antonio Kast.

Esta vez, la controversia surgió a raíz de un video publicado en las redes sociales de la Vocería para explicar la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas por 12 meses, medida que forma parte de la megareforma económica impulsada por el Ejecutivo. Sin embargo, el registro debió ser eliminado poco después de su publicación debido a errores ortográficos en su contenido.

Video oficial con faltas de ortografía

Aunque el video solo estuvo disponible durante algunos minutos, Radio Bío Bío logró capturar una imagen de los principales errores.

En el titular de la publicación se leía: “Suspencion de IVA a la venta de nuevos inmuebles por 12 meses”, cuando la forma correcta es “suspensión”.

Asimismo, mientras la ministra Sedini explicaba la medida, apareció otro texto con un error gramatical: “El bajo crecimiento a limitado”, frase que debió escribirse como “el bajo crecimiento ha limitado”.