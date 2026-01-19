VIDEO | Bombero que perdió su casa interrumpió entrevista para combatir incendio en Lirquén - Chilevisión

Manuel Rivas, el voluntario que ha servido por 40 años a la institución y cuya historia conmovió al país, hablaba con Contigo en la Mañana cuando paro la instancia para contener un foco de incendio.

Cámaras del Contigo en la Mañana captaron el momento en que un bombero que conversaba con el matinal de Chilevisión interrumpió la entrevista para correr a combatir un rebrote de fuego en un complejo habitacional en Penco.

El voluntario era Manuel Rivas, quien conmovió el domingo al país al contar que sufrió la pérdida total de su casa y que su hijo se quemó un brazo, pero decidió continuar trabajando en combatir la emergencia.

Ahora, cuando hablaba en vivo y en directo con la periodista Daniela Muñoz, el hombre que ha servido por 40 años a la institución corrió ante la amanenaza de un nuevo incendio que amenazara a las viviendas.

"Me ha tocado vivir la contención de muchas personas cuando acudía a la emergencia, sobre todo de sus viviendas, sentía el dolor ajeno... hoy me toca a mí", expresó instantes anteriores al momento en que se dirigió a extinguir las llamas con bidones de agua.

"Hoy no soy yo el único... muchas viviendas afectadas y tuvimos muchos vecinos que perdieron sus vidas... yo llegué después del incendio a ver mi casa, lo que quedaba, se acercan mis vecinos, andaba con mi uniforme de Bomberos, que fue lo único que saqué", continuó.

Posteriormente, Manuel contó entre lágrimas que hoy se enteró que hallaron sin vida a uno de sus vecinos. "Me duele porque es conocido de toda la vida. Le mando mis condolencias a sus hijas... Diosito lo tiene en un lugar mejor, no alcanzó a salir".

Mira el momento a continuación: