VIDEO | Terror en altamar: Última grabación de pescadores antes de desaparecer en lancha - Chilevisión

Un intenso operativo de búsqueda se está llevando a cabo en la región de Magallanes, a raíz del naufragio de una lancha pesquera que desapareció la tarde del jueves con cuatro tripulantes a bordo.

Según información preliminar, la lancha a motor “Ana Belén”, se transportaba con cuatro trabajadores de nacionalidad paraguaya y desapareció a eso de las 19:00 horas en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart, a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas.

En medio de los procedimientos de rebusca, se revelaron registros de video captados por uno de los tripulantes de la embarcación, en el que se muestran los instantes previos a la desaparición.

El registro de los tripulantes desaparecidos

En las imágenes captadas por el trabajador, se ve cómo el agua ingresa a la embarcación, mientras los tripulantes intentan mantenerse firmes en medio de los bruscos movimientos de la nave.

De igual manera, hay registros previos en los que se muestra a los pescadores trabajando en la recolección de erizos.

Las autoridades marítimas de la zona indicaron que las labores de búsqueda de los tripulantes continúan este viernes a pesar de las condiciones meteorológicas adversas y los fuertes vientos.