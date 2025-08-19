Se llevaron las llaves del auto días antes: Registros del primer robo a hombre atropellado en Curacaví - Chilevisión

Un fatal robo se reportó la madrugada de este martes en el sector de Los Hornitos en Curacaví, que terminó con la vida de un hombre de 44 años, quien falleció atropellado por delincuentes que ingresaron a su parcela.

Acorde a información preliminar, el grupo habría entrado al lugar a sustraer su vehículo, pero se activaron las alarmas de la propiedad. En medio de la huida, habrían atropellado al dueño de casa con su propio automóvil.

Indignados con los hechos, la familia del hombre reclamó que esto no es primera vez que sucede y que, incluso, el mismo hombre ya había sufrido un robo en su propiedad solo cinco días atrás.

Los registros del primer robo

Según reveló la prima de la víctima en Contigo en la Mañana, las imágenes corresponden al robo que sufrió el hombre en su domicilio la noche del jueves pasado.

En los registros se muestra a un grupo de cinco sujetos ingresar a la propiedad a rostro cubierto y con chalecos antibalas.

De igual manera, la mujer reveló que en ese primer robo, los desconocidos sustrajeron, entre otra especies, las llaves del vehículo.

En ese contexto, información preliminar apunta a que sería el mismo grupo de desconocidos que regresó a robar el vehículo, y que terminó dando muerte al dueño de casa en su huida.