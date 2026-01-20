 La tragedia de Ríos de Chile: El antes y después de la población arrasada por los incendios forestales - Chilevisión
Minuto a minuto
Toque de queda por incendios forestales: Revisa todos los lugares donde se aplicará hoy martes 20 Impactante relato: Habla por primera vez padre de mellizas rescatadas en incendio en Lirquén Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas Senapred solicita evacuar sector Florida Alto en la Región del Biobío: Activo mensajería SAE Bombero se quiebra al recordar rescate de mellizas en Penco: “Fue terrible tener esos bebés en brazos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
20/01/2026 12:18

La tragedia de Ríos de Chile: El antes y después de la población arrasada por los incendios forestales

Los vecinos del sector ubicado en la comuna de Penco habían advertido los problemas estructurales que tenía en la zona. Las llamas lo devastaron todo.

Publicado por CHV Noticias

Ríos de Chile es una población ubicada al norte de Lirquén, en la comuna de Penco, en la región de Biobío.

Ésta es una de las localidades más devastadas por los recientes incendios forestales, una decena de fallecidos y más de 700 departamentos consumidos por el fuego fueron las dolorosas consecuencias del siniestro.

Este sector contaba con una gran cantidad de complejos habitacionales tipo block, viviendas que fueron entregadas a principios del 2000.

Los vecinos recuerdan con pesar el esfuerzo que significó poblar sus hogares y acomodarse, ahora el lugar es casi irreconocible.

¿Por qué se propagó tan rápido el fuego?

Un conjunto de factores fueron los que agilizaron la propagación del fuego en el sector. Su ubicación dentro de una quebrada sumado a la vegetación de los alrededores generó un clima óptimo donde el viento impulsó la llegada del fuego

Sin embargo, uno de los motivos que los habitantes considera importante en el descenlace de esta tragedia es que el sector contaba con una única entrada.

Alexandra Acuña, presidenta de la junta de vecinos, asegura que en reiteradas ocasiones informaron a diversas instancias los problemas de accesibilidad que tiene la población, donde solicitaron la habilitación de otras salidas.

Los habitantes de Ríos de Chile ahora esperan volver a recuperar el sector y construir con esfuerzo sus hogares desde cero.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Lo último

Lo más visto

Bombero se quiebra al recordar rescate de mellizas en Penco: “Fue terrible tener esos bebés en brazos”

En conversación con CHV Noticias, Eduardo Monsalvez, superintendente de Bomberos de Coronel, entregó detalles del angustiante momento ocurrido en Penco.

20/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Fin a los rumores: Luis Jiménez reveló el estado actual de su romance con Disley Ramos

El exfutbolista habló sobre el romance con la creadora de contenidos, que nació a mediados del año pasado, y reveló cómo se llevan actualmente.

20/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas. Se espera este martes entrega los nombres de su primer gabinete.

20/01/2026
Publicidad