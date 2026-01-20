La tragedia de Ríos de Chile: El antes y después de la población arrasada por los incendios forestales - Chilevisión

Ríos de Chile es una población ubicada al norte de Lirquén, en la comuna de Penco, en la región de Biobío.

Ésta es una de las localidades más devastadas por los recientes incendios forestales, una decena de fallecidos y más de 700 departamentos consumidos por el fuego fueron las dolorosas consecuencias del siniestro.

Este sector contaba con una gran cantidad de complejos habitacionales tipo block, viviendas que fueron entregadas a principios del 2000.

Los vecinos recuerdan con pesar el esfuerzo que significó poblar sus hogares y acomodarse, ahora el lugar es casi irreconocible.

¿Por qué se propagó tan rápido el fuego?

Un conjunto de factores fueron los que agilizaron la propagación del fuego en el sector. Su ubicación dentro de una quebrada sumado a la vegetación de los alrededores generó un clima óptimo donde el viento impulsó la llegada del fuego.

Sin embargo, uno de los motivos que los habitantes considera importante en el descenlace de esta tragedia es que el sector contaba con una única entrada.

Alexandra Acuña, presidenta de la junta de vecinos, asegura que en reiteradas ocasiones informaron a diversas instancias los problemas de accesibilidad que tiene la población, donde solicitaron la habilitación de otras salidas.

Los habitantes de Ríos de Chile ahora esperan volver a recuperar el sector y construir con esfuerzo sus hogares desde cero.