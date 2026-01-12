Pdte Boric cuestionó el avance de la inteligencia artificial en Congreso Futuro 2026 - Chilevisión

Este lunes, el presidente de la República Gabriel Boric encabezó la inauguración del Congreso Futuro 2026 en Santiago. Allí opinó que las nuevas tecnologías son una "tremenda" oportunidad. Sin embargo, cuestionó el avance de la inteligencia artificial respecto a educación y democracia.

"La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Quién gobierna cuando las decisiones se automatizan? ¿Seguimos siendo nosotros, los seres humanos?", comenzó su discurso el mandatario quien además, enfatizó en que "no toda delegación es sinónimo de progreso".

Junto a esto, Boric referenció la intervención del presidente Trump en Venezuela y expuso que "vivimos en un momento en el que la eficacia amenaza con convertirse en el principio rector de todo. Partiendo por la política, al cuestionarse la efectividad del derecho constitucional".

Así, el jefe de Gobierno recalcó su preocupación por la democracia: "No estamos formando una ciudadanía crítica, sino usuarios dependientes de decisiones que toman otros".

"Cuando la tecnología sustituye el esfuerzo que permite que el juicio se forme, no acelera el aprendizaje, lo cancela", agregó respecto a la educación de los jóvenes.

"La amenaza no es que las máquinas piensen, es que nosotros dejemos de pensar. Individualmente y como sociedad", concluyó.