Familia de chilena que estaría secuestrada en España recibió inquietante audio: Un detalle los alertó - Chilevisión

La joven de 18 años viajó hasta España el 9 de septiembre sin avisarle a su familia. Según descubrieron después, esta habría ido a juntase con un hombre que conoció por Roblox.

Preocupación ha generado el caso de Sophia Ayleen Figueroa Trincado, una joven de 18 años cuya familia sospecha que se encuentra secuestrada en España por un hombre que conoció mediante el juego en línea Roblox.

La familia de la joven relató a Contigo en la Mañana que viajó el 9 de septiembre hasta el Aeropuerto de Madrid sin que ellos supieran.

Si bien recientemente pudieron tomar contacto con ella, alertaron actitudes inusuales en su comportamiento.

Ante las sospechas de un posible secuestro, la madre de la joven expuso el caso en el matinal de Chilevisión y dio a conocer en vivo un audio que les envió el individuo con el que su hija estaría en el país europeo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El audio del presunto secuestrador

Según detalló Paula, la madre de la adolescente, el sujeto se identificó como un español de 19 años, sin embargo la familia duda de esta versión, y apunta a que sería un hombre de entre 25 y 26 años, de origen latinoamericano.

En esa línea, en la nota de voz enviada por el individuo se escucha: "Sigo diciendo que deje de tratarme de pedófilo, por Dios. Sólo tengo dos años más que ella. Cuando yo empecé, ya era mayor de edad”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Deje de decir algo que no es verdad. Directamente, no hay motivo de denuncia. No es contra de su voluntad, ella en todo momento tuvo su decisión", comenzó diciendo el hombre.

"Si tuviese intenciones negativas, no me estaría jugando tantas cosas, como me estoy jugando. Yo no soy un delincuente... tengo 19 años. Como digo, se puede ver que nunca tuve intenciones negativas", siguió el sujeto.

"Ella decidió por sí misma, yo no la estoy obligando a nada. En ningún momento la obligué a algo. Deje de amenazarme. Sophia no es una menor de edad, nosotros empezamos a ser pareja cuando era mayor de edad. En ningún momento le obligué a su hija a hacer nada", cerró.