Lo que se sabe de joven que estaría secuestrada en España por sujeto que la contactó por Roblox - Chilevisión

11/09/2025 13:17

Lo que se sabe de joven que estaría secuestrada en España por sujeto que la contactó por Roblox

La desesperada madre conversó con Contigo En La Mañana y aseguró que su hija está en peligro tras un gesto que le hizo a una tía por videollamada.

Sophia, quien cursa 3° medio y en junio cumplió los 18 años, se fue de Chile sorpresivamente y estaría en Galicia, España, luego que viajará el pasado martes 9 de septiembre a Madrid, todo para juntarse con un hombre que conoció en Roblox. 

Su familia, que se pudo contactar con la joven, señala que está muy extraña y no quiere realizar videollamadas. Sus padres relataron que su actitud ya era errática desde hace unos meses, cuando empezó esta relación a distancia con el sujeto. 

"Al ingresar al juego y a sus redes me di cuenta que mi hija tenía depósitos de esta persona, en algunos casos por 900 mil pesos", afirmó Paula, madre de la joven en conversación con Contigo En La Mañana. 

Paula también compartió audios de este hombre, quien asegura tener 19 años, pero la mujer lo duda y cree que es mucho mayor.

"Yo lo encontraba raro, vi su rostro, es adulto, yo creo que tiene 25, 26 o más años, pero él dice que tiene 19, yo no creo", agregó.

Durante estos días y tras una investigación propia, Paula encontró antecedentes de algunos casos donde a jóvenes las llevan en condiciones parecidas y las convierten en esclavas y deben realizar todas las labores de una casa sin sueldo y sin comunicación con su familia. 

Familia asegura que joven hizo videollama pidiendo ayuda

La madre de Sophia contó que este jueves, la joven hizo una llamada con un familiar y se tapó la boca, gesto que tienen acordado en la familia para señalar que están en peligro.

Luego que Paula conversara con el matinal de Chilevisión, Francisco, quien es el hombre que está con Sophia, se enteró que ella estaba mostrando el caso en televisión y desde el celular de la joven le escribieron a un familiar.

"Tía, puede calmar a mis padres", sin embargo, sus familiares aseguran que ella nunca utiliza esas palabras. Además, Francisco envío un audio pidiendo disculpas: "Estén tranquilos por favor, aquí está todo de maravilla". 

Otro antecedente importante es que la compra del pasaje la hizo una mujer desde Palma de Mallorca, lo que genera más dudas aún en el caso. 

