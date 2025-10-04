 Ministro Gajardo se refiere a pensión que recibe la hija de Bernarda Vera y critica a querellantes - Chilevisión
04/10/2025 23:19

Ministro Gajardo se refiere a pensión que recibe la hija de Bernarda Vera y critica a querellantes

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió por la polémica que atraviesa el gobierno en el caso de Bernarda Vera, la mujer que figura en el informe Rettig como detenida desaparecida, pero que, tras una investigación periodística de Chilevisión Noticias, se conoció que estaría viviendo en Argentina. El ministro apuntó en duros términos a quienes se han querellado en los últimos días, descartó el delito de omisión de denuncia y se refirió también a la pensión que actualmente cobra la hija de la exmilitante del MIR.

