“Mucho más feliz”: Familia revela estado de joven tras detención de hombre denunciado por acoso - Chilevisión

27/11/2025 13:52

“Mucho más feliz”: Familia revela estado de joven tras detención de hombre denunciado por acoso

La Brigada de Delitos Sexuales de Osorno de la PDI detuvo este miércoles a César Vivas Becerra, ciudadano venezolano que estaba prófugo tras ser "funado" por amenazas.

Publicado por CHV Noticias

Belén Castillo dio a conocer el estado de su hermana luego que fuera detenido por la PDI en plena Carretera Austral el hombre de nacionalidad venezolana que fue denunciado acosarla.

La joven, quien se encargó de exponer el caso en redes sociales hasta conseguir su viralización, conversó con CHV Noticias y transmitió la satisfacción en la familia por el arresto.

"Sentimos un gran alivio apenas recibimos la noticia", expresó. "Mabel se ve mucho más feliz y espero que ojalá esta felicidad se mantenga, que las autoridades trabajen bien y este tipo pague por todo lo que ha hecho", pidió.

Si bien reconoció el trabajo de las policías, aclaró que ahora buscan llevar adelante un proceso judicial para que el sujeto sea investigado, imputado y luego condenado.

"(Esperamos) que quede con prisión preventiva, que esto vaya a juicio y este tipo pague por todo lo que ha hecho porque quién sabe si no somos las únicas víctimas", manifestó.

Intenso operativo para detener a extranjero

Hay que recordar que la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía de Los Lagos lograron este miércoles la detención del ciudadano extranjero acusado de acoso y amenazas contra la adolescente en Osorno.

"Mediante un trabajo multidisciplinario con unidades de la Prefectura de Osorno y de la región policial de Los Lagos, detuvieron durante este miércoles a un ciudadano extranjero de 30 años de edad, de nacionalidad venezolana", informó la PDI.

La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por el padre, tanto en la PDI y Carabineros, por delitos de amenazas, acoso sexual y una posible infracción a la ley de armas.

