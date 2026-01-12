 “Esperando respuestas”: Familia autoriza exposición de correos claves en la muerte de Gema Esparza - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta por caso de sarampión en Chile: ¿Quiénes pueden y deben vacunarse? Le mandaron fotos del interior de su casa: Exponen nuevos detalles de la estafa a Amparo Noguera Denuncias de narcotráfico y armas: La verdad detrás del desalojo de megatoma en San Antonio Así fue el comentado saludo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en la inauguración del Congreso Futuro Alerta roja por incendio en Cauquenes: Reportan 400 hectáreas afectadas y viviendas destruidas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
12/01/2026 18:30

“Esperando respuestas”: Familia autoriza exposición de correos claves en la muerte de Gema Esparza

Una seguidilla de correos entre un médico del recinto y Marlene, la hija de Gema, darían cuenta de que desde la UCI y UTI desestimaron su traslado a una cama crítica pese a su delicada condición.

Publicado por CHV Noticias

El equipo de Reportajes de CHV Noticias dio a conocer la historia de Gema Esparza, una paciente de 63 años que murió en el Hospital San Borja tras someterse a varias cirugías de cadera.

Su caso ha escalado a una denuncia por presunta negligencia médica y falta de servicio con resultado de muerte.

Antes de fallecer, personal del recinto y su familia exigieron insistentemente su traslado a una cama de atención crítica, debido a su condición, derivada de una seguidilla de cirugías. 

La solicitud fue desestimada en varias oportunidades desde la UCI y la UTI del recinto y Gema Esperza finalmente murió el 28 de noviembre recién pasado. Ahora, el caso llegó a manos del Ministerio Público, que indagará audios, registros, correos y conversaciones internas del recinto hospitalario.

Familia autoriza exposición de documentos clave en la muerte de Gema

Una de las comunicaciones más importantes en la investigación venidera fue la que sostuvo periódicamente Christián Herrera Fuentes, jefe de traumatología de cadera del Hospital San Borja y quien lideró el equipo de cirugía, con Marlene Hernández, hija de Gema Esparza, a través de correos electrónicos.

En los distintos mensajes, el profesional dejó constancia de las gestiones para interceder en el caso y lograr el traslado de la paciente a la UCI o UTI del recinto, en atención a su delicada situación. Para efectos del reportaje, Hernández autorizó la exposición de su contenido:

  • 17 de noviembre de 2025 (11 días antes de la muerte de Gema):

Christián Herrera Fuentes: "Hola, Marlene. Me informaron que en el Angiotac habría signos de trombosis pulmonar. Me comuniqué con el doctor Bravo para que subiera inmediatamente a evaluar a Gema y presentarla a la unidad de paciente crítico para que hagan el manejo de tromboembolismo. Esto es muy complejo, ya que debe evaluarse el riesgo del uso de anticoagulantes, ya que esto la hace sangrar desde la herida operatoria".

  • 18 de noviembre de 2025 (10 días antes de la muerte de Gema):

Christián Herrera Fuentes: "No vemos en buenas condiciones a Gema. Ayer UCI y UTI desestimaron trasladarla para el manejo de su estado actual. Hoy el equipo de trauma la presentó a medicina con el objetivo de trasladarla a una unidad médica y nuevamente a UTI, ya que consideramos que debería estar en una unidad de mayor complejidad. Estamos esperando la respuesta".

  • 27 de noviembre de 2025 (1 día antes de la muerte de Gema):

Christián Herrera Fuentes: "Hoy los doctores Monsalvo y Ferreyra han intentado en múltiples oportunidades que Gema sea trasladada a una unidad de mayor complejidad, pero no hemos tenido respuesta favorable por parte de los residentes a cargo de la unidad de paciente crítico. Hemos puesto en conocimiento de esto a nuestra jefatura para que nos ayude gestionando ante la dirección del hospital la posibilidad de que Gema sea aceptada en UCI o UTI para que realicen el manejo de su deterioro en su estado. Estamos esperando respuestas".

Versión del hospital

Consultado por el caso, el subdirector del Hospital San Borja, el doctor Esteban Gómez, indicó que tras la primera evaluación —con fecha de 17 de noviembre— desde el recinto desestimaron trasladarla.

"No se ingresó si fue evaluada por el intensivista porque consideró que no cumplía con los criterios de ingreso a una UCI y que podía ser manejada en una unidad de cuidado intermedio quirúrgico", expresó.

Luego, pasaron los días y, tras el último chequeo, con fecha de 28 de noviembre, la situación ya era muy crítica, cosa que fue advertida por los médicos. Un día después, Gema Esparza falleció.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nuevo aporte para jubilados: Cuándo inicia el pago y quiénes reciben el Beneficio por Años Cotizados

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“Tienes algo en tu corazón”: Titi García-Huidobro reveló que Andrés Caniulef vivió complejo episodio días antes de morir

La actriz y panelista le advirtió a Andrés que tenía que visitar a un médico porque lo que le había ocurrido no era normal.

12/01/2026

Así fue el comentado saludo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en la inauguración del Congreso Futuro

El encuentro ocurrió tras una tensa semana marcada por los intercambios que ambos tuvieron respecto al asunto de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

12/01/2026

“Esperando respuestas”: Familia autoriza exposición de correos claves en la muerte de Gema Esparza

Una seguidilla de correos entre un médico del recinto y Marlene, la hija de Gema, darían cuenta de que desde la UCI y UTI desestimaron su traslado a una cama crítica pese a su delicada condición.

12/01/2026
Publicidad