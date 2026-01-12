“Esperando respuestas”: Familia autoriza exposición de correos claves en la muerte de Gema Esparza - Chilevisión

El equipo de Reportajes de CHV Noticias dio a conocer la historia de Gema Esparza, una paciente de 63 años que murió en el Hospital San Borja tras someterse a varias cirugías de cadera.

Su caso ha escalado a una denuncia por presunta negligencia médica y falta de servicio con resultado de muerte.

Antes de fallecer, personal del recinto y su familia exigieron insistentemente su traslado a una cama de atención crítica, debido a su condición, derivada de una seguidilla de cirugías.

La solicitud fue desestimada en varias oportunidades desde la UCI y la UTI del recinto y Gema Esperza finalmente murió el 28 de noviembre recién pasado. Ahora, el caso llegó a manos del Ministerio Público, que indagará audios, registros, correos y conversaciones internas del recinto hospitalario.

Familia autoriza exposición de documentos clave en la muerte de Gema Una de las comunicaciones más importantes en la investigación venidera fue la que sostuvo periódicamente Christián Herrera Fuentes, jefe de traumatología de cadera del Hospital San Borja y quien lideró el equipo de cirugía, con Marlene Hernández, hija de Gema Esparza, a través de correos electrónicos. En los distintos mensajes, el profesional dejó constancia de las gestiones para interceder en el caso y lograr el traslado de la paciente a la UCI o UTI del recinto, en atención a su delicada situación. Para efectos del reportaje, Hernández autorizó la exposición de su contenido:

17 de noviembre de 2025 (11 días antes de la muerte de Gema):

Christián Herrera Fuentes: "Hola, Marlene. Me informaron que en el Angiotac habría signos de trombosis pulmonar. Me comuniqué con el doctor Bravo para que subiera inmediatamente a evaluar a Gema y presentarla a la unidad de paciente crítico para que hagan el manejo de tromboembolismo. Esto es muy complejo, ya que debe evaluarse el riesgo del uso de anticoagulantes, ya que esto la hace sangrar desde la herida operatoria".

18 de noviembre de 2025 (10 días antes de la muerte de Gema):

Christián Herrera Fuentes: "No vemos en buenas condiciones a Gema. Ayer UCI y UTI desestimaron trasladarla para el manejo de su estado actual. Hoy el equipo de trauma la presentó a medicina con el objetivo de trasladarla a una unidad médica y nuevamente a UTI, ya que consideramos que debería estar en una unidad de mayor complejidad. Estamos esperando la respuesta".

27 de noviembre de 2025 (1 día antes de la muerte de Gema):

Christián Herrera Fuentes: "Hoy los doctores Monsalvo y Ferreyra han intentado en múltiples oportunidades que Gema sea trasladada a una unidad de mayor complejidad, pero no hemos tenido respuesta favorable por parte de los residentes a cargo de la unidad de paciente crítico. Hemos puesto en conocimiento de esto a nuestra jefatura para que nos ayude gestionando ante la dirección del hospital la posibilidad de que Gema sea aceptada en UCI o UTI para que realicen el manejo de su deterioro en su estado. Estamos esperando respuestas".

Versión del hospital

Consultado por el caso, el subdirector del Hospital San Borja, el doctor Esteban Gómez, indicó que tras la primera evaluación —con fecha de 17 de noviembre— desde el recinto desestimaron trasladarla.

"No se ingresó si fue evaluada por el intensivista porque consideró que no cumplía con los criterios de ingreso a una UCI y que podía ser manejada en una unidad de cuidado intermedio quirúrgico", expresó.

Luego, pasaron los días y, tras el último chequeo, con fecha de 28 de noviembre, la situación ya era muy crítica, cosa que fue advertida por los médicos. Un día después, Gema Esparza falleció.