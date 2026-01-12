“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja - Chilevisión

Un equipo de Reportajes de CHV Noticias investigó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al Hospital San Borja tras permanecer en lista de espera por una cirugía de cadera y falleció días después tras la intervención.

La investigación reconstruyó sus últimos días, marcados por reiteradas advertencias médicas que no fueron atendidas y que quedaron registradas por los profesionales que intentaron interceder en el centro hospitalario. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

Documentos y audios revelan que la atención crítica que necesitaba fue advertida y solicitada por médicos y enfermeras, pero no habría llegado a tiempo. Así advirtió la hija de Gema, Marlene Hernández, quien entregó su testimonio frente a cámara.

"Cuando me llaman y dicen que está la prótesis, para nosotros fue una alegría infinita", comenzó diciendo. "Mi mamá se ilusionó demasiado porque iba a volver a caminar, estaba muy contenta", agregó.

A la operación, recordó, su madré "entró con mucha expectativa y esperanza de volver a caminar". "En la primera operación tengo videos de ella cuando da los primeros pasos y lo contenta que se puso y logró pararse. Fue lindo para ella porque lo único que quería era caminar".

Gema no fue traslada a la UCI pese a insistencia de médicos

Sin embargo, el éxito inicial de la cirugía fue breve. Diez días después la prótesis se luxó, una complicación que según el presidente del comité de cadera de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología se presenta en el 0,5 a 1% de las intervenciones.

"El doctor de cabecera quería que la llevaran a la UCI para tener un mejor monitoreo. Me dicen que no simplemente porque no está en condiciones de irse a la UCI, es una paciente que puede ser tratada en cuidados especiales", relató.

Según contó Marlene, "ese día me quedé con mi mamá porque la estaba viendo morir, estaba muy mal ese día". Pese a la insistencia de unos médicos para trasladarla, estos no tuvieron respuesta favorable de parte de los residentes a cargo de la unidad de pacientes críticos.

"No era un monitoreo continuo, no era un seguimiento exhaustivo para una paciente que tenía todos esos problemas. Veía la ausencia de doctores, era evidente que mi mamá se estaba muriendo. Todas las enfermeras me decían que la veía mal", acusó.