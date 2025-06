Este es el momento exacto en que imputado por golpiza a conserje pierde el control e increpa a jueza en audiencia - Chilevisión

Este lunes se llevó a cabo la formalización de Martín de los Santos, imputado como autor de lesiones leves contra el conserje de 70 años Guillermo Oyarzún, en un episodio ocurrido en Vitacura en mayo pasado.

La jueza decretó prisión preventiva al hombre de 32 años, pero no fue lo más llamativo que ocurrió en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

El sujeto, quien participó de la audiencia telemáticamente, se mostró desafiante e interrumpió e increpó a la jueza.

Sumado a ello, hizo gestos y muecas a la cámara, apareció tomando mate y vapeando y, por si fuera poco, se refirió en duros términos a la decisión de la magistrada, inclusive hasta a los gritos.

En un determinado momento, incluso, pidió a la magistrada que dé a conocer nuevamente el veredicto, diciendo que lo va "a subir a internet y quiero que todo Chile, que todos los abogados analicen este caso, porque no puede salirse de la ley".

Los intentos para que el imputado guardara silencio no funcionaron y Martín de los Santos continuó manifestando su disconformidad: "¡No puede ser que las redes sociales sean más juez de garantía que usted, magistrado!".

Por último, también advirtió sobre un supuesto riesgo que implicaría recibir la cautelar más gravosa, tales como eventuales represalias, tomando como ejemplo la golpiza de la que denuncia ser víctima: "Estuve hospitalizado (...) ¿De qué estamos hablando en este país?"

"Póngase que yo fuera su hijo; yo estoy con riesgo de muerte desde el día uno (...) Me estoy defendiendo solo porque usted no me está dando las garantías", añadió, visiblemente alterado.