“No van a salir vivos de acá”: La advertencia que lanzó víctima de tubazo con su familia en Cerrillos - Chilevisión

23/09/2025 09:38

“No van a salir vivos de acá”: La advertencia que lanzó víctima de tubazo con su familia en Cerrillos

Un grupo de alrededor de 6 desconocidos ingresó a la vivienda y amenazó a las tres personas en su interior durante 10 minutos. El dueño de casa habló con Contigo en la mañana y relató el asalto.

Un violento turbazo se registró la madrugada de este martes al interior de una vivienda en la comuna de Cerrillos, en la región Metropolitana.

Según relató Cristián, el dueño de casa a Contigo en la Mañana, se trató de un grupo de seis asaltantes, quienes forzaron la entrada e ingresaron al domicilio para intimidarlos a él, su señora y su hija durante cerca de 10 minutos.

La víctima del atraco detalló que el grupo que ingresó a su casa eran personas jóvenes, que rondaban los 20 años y que además “eran muy violentos”.

En la misma línea, añadió que "no les voy a tener miedo, la próxima vez me van a pillar de otra forma, no van a salir vivos de acá, porque si puedo matar a uno de estos weones, los voy a matar acá en la casa".

Acusan tardanza de Carabineros

Según explicó Crisitián, este tipo de asaltos en grupo sería algo habitual en el barrio donde viven.

Por este motivo, fue gracias al actuar de los vecinos, quienes percutan disparos al aire, que se logró repeler el robo, y los sujetos no consiguieron llevarse su camioneta.

En cuanto a la presencia de personal de seguridad, reclamó que una patrulla municipal llegó por unos minutos y luego se fue, mientras que carabineros habría llegado dos horas después del asalto.

