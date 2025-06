El testimonio que dio un giro al caso del profesor de karate baleado frente a niños en Calera de Tango - Chilevisión

CHV Noticias reveló en exclusiva nuevos detalles del caso de Claudio Báez, el profesor de karate que fue baleado frente a sus alumnos el pasado 24 de abril en Calera de Tango.

Junto con el relato del docente de su versión sobre lo que ocurrió al momento del ataque y de quién sería el autor, el reportaje reveló la existencia de un testimonio que ocasionó un complejo vuelco en el caso.

Según señaló la defensa de Báez, un relato anónimo aseguró que el hecho se habría tratado de un ataque personal, y no estaría relacionado con el trabajo que realizaba la víctima al momento de la agresión.

El testimonio clave

“No existe vínculo laboral entre el evento declarado y la lesión exhibida, el motivo de la agresión al trabajador es personal, por lo cual el origen del accidente es común”, se lee en la declaración.

Bajo este testimonio, el Instituto de Seguridad Laboral argumentó que el caso del profesor de artes marciales no se trataría de un accidente de trabajo, cambiando por completo la forma en que su tratamiento de salud será atendido.

Por su parte, Tania Vidal, la abogada del profesor, argumentó que el suceso cumple con las características de un accidente laboral, puesto que ocurrió dentro de su recinto de trabajo y acusó que el testimonio “no es una declaración de un testigo oficial”.

El relato del profesor

En cuanto al autor de los cinco disparos que lo dejaron en estado grave, Báez declaró que “no lo había visto nunca, no podría decir quién es, no lo puedo identificar”.

Según explicó, el ataque ocurrió pocos segundos después de que el desconocido irrumpió en la sala de clases, por lo que no puede recordar su rastro.

Pese a esto, entregó una breve descripción: “Es un muchacho joven, de tes relativamente blanca y pelo de un estilo afro”.