Cierran Parque Metropolitano por incendio forestal en cerro San Cristóbal: Ha consumido 1 hectárea - Chilevisión

Trece compañías de Bomberos trabajan a esta hora para combatir un incendio en el cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano de Santiago, también conocido como el pulmón verde de la capital.

El siniestro comenzó en la ladera sur del emblemático recinto, justo a un costado de una futura estación de teléferico que se encuentra en plena construcción. La totalidad del parque fue cerrado a modo de precaución.

Según informó Conaf a través de sus redes sociales, tres técnicos, una brigada y un helicóptero de la institución trabajan en la emergencia que, al cierre de esta nota, ha consumido una hectárea.

"Informamos que el incendio que está ocurriendo en la ladera sur, cercano a la estación del nuevo teleférico Pío Nono, las brigadas de Parquemet, Conaf y con el apoyo de Bomberos se encuentran trabajando para combatir el fuego", señaló el Parquemet en X.

Por otra parte, Transporte Informa RM, informó que hay "tránsito suspendido en calle Carlos Reed / Manuel Mackenna, que rodea el cerro San Cristóbal entre subida Pio Nono y Av. Bellavista".

Además, hay "tránsito peatonal suspendido y se evacúa parte del Parque Metropolitano comprometido". Si bien en algunos puntos se mantienen las llamas, en otros sectores ya se habría controlado el fuego.