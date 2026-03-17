VIDEO | Rompieron las rejas y lanzaron piedras: Sujetos destruyen cierre perimetral en Meiggs

Un grupo de 30 sujetos vandalizó el cierre perimetral impuesto por las autoridades en el Barrio Meiggs mientras se desarrollaba un operativo policial por contrabando de cigarrillos en el sector.

Un grupo de 30 sujetos vandalizó el cierre perimetral impuesto por las autoridades en el Barrio Meiggs en el marco de un nuevo operativo policial por contrabando de cigarrillos. Los registros muestran cómo los supuestos comerciantes llegaron en masa a enfrentar al personal policial y municipal que se encontraba allanando los locales del sector. Luego de que ocurrieran los hechos, el recinto fue reforzado con un amplio despliegue de Carabineros, mientras que las rejas fueron reparadas.