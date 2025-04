“No te me acerques”: Lo que se sabe del profesor suspendido por amenazar a escolar en San Ramón - Chilevisión

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) informaron que el docente fue apartado de sus funciones "hasta que se aclaren los hechos mediante una investigación".

Un profesor del Centro Educacional San Ramón fue suspendido de sus funciones luego de la viralización de un registro audiovisual en el que aparece amenazando en duros términos a un estudiante.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa informaron mediante un comunicado que los hechos ocurrieron "el jueves 10 de abril (...) en plena clase en el Centro Educacional San Ramón".

"Ante esta situación y de acuerdo a lo que indican los protocolos del establecimiento, el docente está apartado momentáneamente de sus funciones hasta que se aclaren los hechos mediante una investigación", agregaron.

Además, declararon que "como SLEP Santa Rosa, sostenedor de 31 jardines infantiles y 60 escuelas y liceos de la Región Metropolitana, queremos recalcar que en nuestras comunidades educativas propiciamos el respeto y la sana convivencia entre todos los estamentos", concluyeron.

Amenazas fueron grabadas por estudiantes

El episodio tuvo lugar en una clase de tercero medio y las imágenes fueron divulgadas en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron y tuvieron alcance nacional.

El motivo de la reacción del docente, según se puede apreciar en el registro, es por el uso del celular en clases de parte de los alumnos. Aparentemente, estos últimos le recriminaron que él podía utilizarlo, mientras ellos lo tienen prohibido.

"Tengo 38 años de edad, soy profesional, tengo dos profesiones, y ni tú ni ninguno de ustedes me va a decir que no lo puedo utilizar", se escucha decir al profesor entre gritos, mientras los alumnos le responden que "tiene que dar el ejemplo".

La situación escaló cuando el profesor se levantó de su silla y se acercó a uno de los adolescentes. "No me toques" le advirtió el escolar, mientras él le señala "no te toco. A ver, dime algo".

Posteriormente, el adulto le advierte al joven "no te me acerques, porque si te me acercas, por mi madre querida, yo no tengo problema en dejar la clase, pero te lo mando por la cabeza", todo esto mientras levanta un pupitre, para luego regresar a su escritorio.