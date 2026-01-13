VIDEO | Equipo de Contigo en la Mañana vivió tenso momento tras ser agredido en megatoma de San Antonio - Chilevisión

Los hechos se registraron mientras el matinal de Chilevisión se encontraba conversando con vecinos del sector donde se desarrolla el operativo

La mañana de este martes, un equipo de Contigo en la Mañana fue agredido mientras realizaba una cobertura del desalojo de la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

La amenaza a personal del matinal de Chilevisión se suma a diversos episodios de violencia que se registraron durante el operativo que terminó con barricadas, lanzamiento de piedras y un carabinero herido a bala.

Equipo de Contigo en la Mañana es agredido en megatoma de San Antonio

Mientras la señal de Chilevisión se encontraba en vivo desde el lugar recopilando el testimonio de vecinos del sector, un sujeto se acercó rápidamente para amedrentarlos con palos y piedras en mano.

El violento acto obligó al equipo a tomar resguardo en el lugar donde se desarrollaba el operativo.

Puedes ver el momento a continuación: