“Fue imprudente”: Van Klaveren remueve a Manahi Pakarati como embajadora de Nueva Zelanda - Chilevisión

Aunque el ministro afirmó que la medida "es proporcional al error que cometió", también adelantó que la diplomática quedará a disposición de las autoridades para alguna asignación dentro o fuera de ese país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, anunció este martes la salida de Manahi Pakarati como embajadora de Nueva Zelanda luego de sus cuestionados dichos donde abogó por un "autogobierno" en Rapa Nui.

El secretario de Estado llegó hasta la comisión de Relaciones Exteriores del Senado para sostener una reunión con sus miembros. En la instancia leyó una carta donde dio a conocer la noticia a los congresistas tras varios días de controversia.

Allí confirmó la decisión de "instruir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati, a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores".

"Creemos que fue imprudente, que se equivocó, intervino internamente en un debate que está en curso", agregó van Klaveren, aludiendo a una consulta vigente en la isla en la que actualmente se discute la posibilidad de un autogobierno.

Finalmente, señaló que la diplomática "va a quedar a disposición de las autoridades para alguna asignación ya sea dentro del país o fuera del país", para rematar afirmando que "esta medida es justamente proporcional al error que cometió".

Las polémicos dichos de la embajadora en Nueva Zelanda

“Self-determination for Rapa Nui (autodeterminación para Rapa-Nui)”, fue la frase que publicó en un estado de WhatsApp Manahi Pakarati, reconocida a sí misma como rapanui, y que provocó problemas en La Moneda y en Cancillería.

Dicha publicación le generó una reprimienda de Cancillería que quedará en constancia en su hoja de vida además de una condena transversal desde el Congreso. Más tarde eliminó la publicación y ofreció disculpas.

Parlamentarios como Rojo Edwards señalaron que las declaraciones fueron “de la gravedad más absoluta y lo que debió haberse hecho es la expulsión inmediata de su cargo de embajadora. No debería ser más embajadora, ni destinada en Chile".

El senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre apoyó la reprimienda, aunque tomó distancia de "quienes plantean que (Pakarati) por referirse a aquello se está vulnerando la integridad territorial de Chile o esta idea de separatismo. Es no entender el debate que se ha dado en el mundo".