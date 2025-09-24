Uno por marihuana y el otro por cocaína: Dos conductores del transporte público de Temuco fueron detenidos - Chilevisión

Esto se dio en el marco de una serie de controles que está realizando en conjunto el Senda con Carabineros y la Seremi de Transportes.

Dos conductores del transporte público de la ciudad de Temuco, región de La Araucanía, correspondiente a las líneas 6 y 8, fueron detenidos tras dar positivos a test de drogas.

Es ahí donde se practicaron una serie de alcotest y narcotest a conductores de la locomoción colectiva, donde uno dio positivo a marihuana y el otro a cocaína.

Se informó que los choferes detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control y formalización.