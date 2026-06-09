“Un vecino gritó ‘¡Fuego!’”: Residentes de casona que se incendió y derrumbó en Santiago relatan el tenso momento

“Todos los escombros cayeron sobre nuestra casa, impidiéndonos la salida”, agregó uno de los arrendatarios del lugar afectado.

Un descontrolado incendio se produjo en una casona del centro de Santiago, en la intersección de las calles Libertad con Agustinas, el cual provocó un derrumbe del inmueble.

Mientras Bomberos trabajaba para apagar el fuego de cuatro propiedades, los residentes del lugar relataron el tenso momento que atravesaron debido al siniestro.

Residentes de casona que se incendió y derrumbó en Santiago relatan el tenso momento

Susana Escobar, una de las arrendatarias, contó que “me despertaron, yo estaba durmiendo. Mi hermana me sacó altiro. Ojalá no le pase nada a mi casa. Estoy muy nerviosa “.

Por su parte, Elizabeth, una vecina, compartió: “No sé qué provocó este incendio, pero desde las 22:30 no podíamos enchufar electrodomésticos de muy alto consumo eléctrico“.

“Yo salí de las últimas. Explotó la casa y se derrumbó. El incendio comenzó en el primer piso. Tenía un amigo que vivía ahí y no lo he visto“, agregó.





Por otro lado, Camilo, otro de los residentes de la casona, relató su vivencia: “Un vecino gritó ‘¡Fuego!’ . Abrí la ventana de mi casa y vi toda la panorámica, el fuego en el primer piso”.

“Ya cuando estaba en el segundo piso grité como loco ‘¡Incendio, salgan todos!’. En ese griterío, empieza a salir la gente, a darse cuenta. Son cuatro viviendas de tres pisos, y es sabido que vive mucha gente que fuma“, detalló.

Por último, añadió que “el tercer piso se derrumbó y todos los escombros cayeron sobre nuestra casa, impidiéndonos la salida. Es por eso que nos pidieron tomar nuestras pertinencias y salir como pudiéramos”.