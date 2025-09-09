Un piloto de la Fuerza Aérea no apoyó al candidato Kaiser; el video viral está hecho con IA - Chilevisión

Usuarios en redes sociales han compartido más de 3.000 veces un video en el que se ve a un piloto de la Fuerza Aérea con una nota de apoyo a Kaiser. Sin embargo, la secuencia fue generada con inteligencia artificial y presenta varias inconsistencias visuales.

El diputado opositor Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, competirá en las elecciones presidenciales previstas para el 16 de noviembre de 2025. Desde el 6 de septiembre, usuarios en redes sociales han compartido más de 3.000 veces un video en el que se ve a un piloto de la Fuerza Aérea con una nota de apoyo a Kaiser. Sin embargo, la secuencia fue generada con inteligencia artificial (IA) y presenta varias inconsistencias visuales.

“Johannes Kaiser presidente de Chile 2026 – 2030”, dice una entrada en Facebook en el que se adjunta un video, que también circula en Instagram, TikTok y X.

El metraje muestra a un piloto en un avión, grabándose a sí mismo, para mostrar una nota con el escrito “toda la fuerza aérea de Chile vota kaiser”.

Johannes Kaiser es diputado del Partido Nacional Libertario y se enfrentará a otros siete aspirantes en la primera vuelta de los comicios, el 16 de noviembre. Ha manifestado su apoyo a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y ha señalado que respaldaría otro golpe de Estado en circunstancias similares.

En el último sondeo Plaza Pública de la encuestadora Cadem, publicada el domingo 7 de septiembre, Kaiser se encuentra en quinto lugar de las preferencias con un 8%, detrás de Franco Parisi (11%), Evelyn Matthei (16%), José Antonio Kast (26%) y Jeannette Jara (28%).

Sin embargo, es falso que el video muestre a un piloto de la Fuerza Aérea apoyando a Kaiser.

Un análisis visual del metraje revela detalles que evidencian el uso de inteligencia artificial para su creación.

El primer indicio se aprecia en la forma de la estrella en la bandera chilena:

Captura de pantalla tomada el 8 de septiembre de 2025 de una publicación en Facebook.

Otro indicio se observa en el reflejo de la nota sobre la cúpula de la aeronave, ya que las letras no son las mismas.

Por último, en la mitad del video hay una transición en que la palabra “Chile” cambia a “Chilli”. Además, se deforman los dedos de la mano que sostiene el papel.

La secuencia compartida en redes tiene la marca de agua del usuario de TikTok “@cesarcorteskraftwerk”. Al indagar en su perfil, se advierte que suele crear contenidos con inteligencia artificial. Sin embargo, el video viral ya no está disponible.

A pesar de ello, se encontró otro video similar, publicado el 7 de septiembre de 2025, en el que aparece un piloto estadounidense con un papel que dice: “Trump está con Kaiser 2026-2030”.

“Tuve que modificar el video IA, hubo personas que se molestaron, asi que mejor un piloto de eeuu freedom”, aclaró el usuario.

AFP Factual ya ha verificado contenidos desinformativos relacionados con las elecciones chilenas de 2025.